Campingurlaub boomt: Nächtigungen auf höchstem Stand seit 1992

Der Salzburger Campingplatz Grubhof aus St. Martin bei Lofer (Bild) wurde zum zweiten Mal in Folge zum beliebtesten Campingplatz Europas gewählt. Insgesamt befinden sich 20 österreichische Campingplätze in den europäischen Top 100, darunter Camping Murinsel in Großlobming in der Steiermark (Platz 12), Camp MondSeeLand (Mondsee,Oberösterreich) auf Platz 17 oder Camping Brunner am See (Döbriach am Millstätter See, Kärnten) auf Platz 23.