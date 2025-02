Wie die Ski-WM auch Österreichs Wirtschaft Millionen einbringt

„Wir sehen von Saalbach schöne Bilder, von Bergen und verschneiten Pisten, wie sie es nicht immer gibt. Das hat natürlich einen hohen Marketingwert weit über die Ski-WM hinaus. Am Beispiel von Schladming 2013 zeigt sich, dass durchaus eine höhere Nachfrage in Saalbach in den Folgejahren zu erwarten ist“, sagt WIFO-Tourismusexpertin Anna Burton.