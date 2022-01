Saalbach-Hinterglemm: Wintersport geht auch abseits der Piste

Klimafreundliche Anreise

Mit Zug und Bus von Wien nach Saalbach mit Umstieg in Salzburg und Zell am See in rund fünfeinhalb Stunden

Viele Hotels holen ihre Gäste kostenfrei vom Bahnhof ab. oebb.at

Übernachten

Die stylishen Zimmer des in zweiter Generation geführten Haus Jausern in Saalbach sind ab 110 € p. P./Nacht inkl. Frühstück buchbar. Ab 130 €

p. P. inkl. 3-Gang-Menü am Abend. Neben dem Spa-Bereich gibt es auch einen eigenen Lagerungsraum für Skier und Schneeschuhe – morgens warten die vorgewärmten Stiefel. hotel-jausern-saalbach.at

Aktiv

Mittwochs und freitags gibt es mit Guide Anne Lappi geführte Schneeschuhwanderungen.

Die Gehzeit beträgt circa vier Stunden, Kosten: 25 € p. P. inkl. Schneeschuhe; private Führungen ab 200 €. Buchbar über lappianne@hotmail.com oder +43 (0)664 875 29 27. Die Nutzung der Langlaufloipe (klassisch u. Skating) im Talschluss ist kostenfrei. Einen Skiverleih gibt es z. B. bei Sport Hagleitner

Allgemeine Infos

saalbach.com