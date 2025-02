Immobilienmarkt in Saalbach profitiert von der Ski-WM

Bis zum 16. Februar kämpfen die besten Skifahrer der Welt in Saalbach um Gold, Silber und Bronze. Dieses Großereignis rückt die Region in den Fokus - auch von potenziellen Immobilienkäufern. "Besonders Chalets, Freizeitwohnsitze und Apartments zur touristischen Vermietung sind gefragt“, erklärt Manuel Riedlsperger, Büroleiter von Engel & Völkers in Zell am See.

Hinzu kommt, dass die öffentliche Hand rund 44 Millionen Euro in nachhaltige Infrastrukturprojekte investiert, darunter modernisierte Skilifte, verbesserte Straßenverbindungen und Freizeiteinrichtungen, die die Region langfristig aufwerten und für Käufer attraktiv machen.