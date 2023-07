Die Leitung der Bundeswettbewerbsbehörde ist seit langem vakant. Grund ist, dass sich die Koalition bei der Personalie nicht einigen kann und die Frage längst mit der Leitung des Bundesverwaltungsgerichts verknüpft wird. Die interimistische Leiterin der Behörde Natalie Harsdorf-Borsch meinte nun in der ZiB2, ihr Fokus in den bald zwei Jahren in der Funktion sei stets auf Leistung gelegen. Sie hoffe, dass das am Ende in die Entscheidung einfließen werde.

