"Buffett-Tax" für Amerikas Reiche

Als Namensgeber für die neue Sondersteuer, die Amerikas Millionäre künftig an den Staat abliefern sollen, hält Warren Buffett her. Der drittreichste Mensch der Welt hatte jüngst an die US-Regierung appelliert, die Superreichen des Landes stärker an der Sanierung des schwer defizitären Staatshaushaltes zu beteiligen.



Präsident Obama griff den Vorschlag nun auf und will künftig die 450.000 Einkommens-Millionäre in den USA mit einer Reichensteuer namens "Buffett-Gesetz" zur Kasse bitten. Damit nicht genug: Auch die unter seinem Vorgänger George Bush eingeführten Steuererleichterungen für Wohlhabende und Großkonzerne (vor allem aus dem Öl- und Gassektor) sollen auslaufen.



Zusammen mit einer allgemeinen Reform des US-Steuersystems könnten diese Maßnahmen, so die Kalkulation Obamas, dem Staat in den kommenden zehn Jahren bis zu 1500 Milliarden an Mehreinnahmen bringen.