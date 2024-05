Warren Buffett und Apple: Warum alte Liebe nicht rostet

Buffett bleibt Apple treu: Während der jüngsten Jahrestagung von Berkshire Hathaway in Omaha, Nebraska, betonte Warren Buffett erneut seine große Wertschätzung für Apple und das eigene Engagement in das Unternehmen. Der 93-jährige Investorenmogul lobte die starke Kundenbindung von Apple und die bemerkenswerte Loyalität der Verbraucher gegenüber den Produkten des Tech-Giganten. Besonders beeindruckt zeigte er sich vom iPhone, das für viele Menschen heute so unverzichtbar geworden sei, dass sie eher auf den Kauf eines neuen Autos oder einer zweiten Wohnung verzichten würden, als ihr Smartphone aufzugeben.

Diese tiefe Kundenbindung sei ein entscheidender Faktor für Apples Marktdominanz und mache das Unternehmen zu einer soliden Investition, die auch in wirtschaftlich unsicheren Zeiten Stabilität und Wachstum verspricht. Im vergangenen Jahr besaß Berkshire Hathaway 5,6 Prozent der Apple-Aktien. Obwohl Berkshire in den ersten drei Monaten des Jahres 2024 etwa 1,4 Millionen Apple-Aktien im Wert von etwa 250 Millionen Dollar verkauft hat, bleibt der Anteil an Apple immer noch mehr als 100 Milliarden Dollar wert. Das unterstreicht die Position des Unternehmens als wichtigstes Investment in Buffetts Portfolio. Er bewundert Apples außergewöhnliche Fähigkeit, innovative Produkte zu entwickeln, die weltweit breite Akzeptanz und Beliebtheit genießen.

Buffett betonte zudem, dass Berkshire Hathaway seinen Apple-Anteil nicht ohne Grund so massiv ausgebaut hat. Apple verkörpert für ihn ein hervorragendes Beispiel für ein Unternehmen, das langfristig nachhaltige Gewinne erzielt, indem es konstant hohe Qualitätsstandards erfüllt und die Bedürfnisse seiner Kunden versteht. Der Fokus auf hochwertige Produkte und Dienstleistungen sorgt dafür, dass Apple weiterhin ein Hauptpfeiler in Buffetts Investitionsstrategie bleibt. Großes Vertrauen Während die Zukunft immer unsicher ist, scheint Buffett überzeugt, dass Apple unter der Führung von Tim Cook weiterhin erfolgreich bleiben und seine Dominanz in der Technologiebranche ausbauen wird. Die Äußerungen von Warren Buffett bestätigen, dass er großes Vertrauen in Apples Geschäftsmodell und die Wertigkeit seiner Produkte hat, was das Unternehmen zu einer seiner klügsten und profitabelsten Investitionen macht. Apple selbst hat kürzlich seine Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2024 bekannt gegeben und sowohl in mehreren Geschäftsbereichen als auch mit soliden Umsatzzahlen beeindruckt. Während des Zeitraums von Januar bis März erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 69,7 Milliarden Dollar aus iPhone-Verkäufen, was die Erwartungen der Analysten übertraf. Die Gesamteinnahmen aus dem Dienstleistungsbereich erreichten 23,12 Milliarden Dollar, während der Bereich Wearables, Home und Zubehör 11,95 Milliarden Dollar einbrachte. Die Einnahmen aus dem Mac-Geschäft lagen bei 7,78 Milliarden Dollar und somit knapp unter den Erwartungen. Auch die iPad-Umsätze blieben mit 7,02 Milliarden Dollar etwas hinter den Prognosen zurück. Beeindruckende Quartalszahlen Insgesamt jedoch erzielte Apple ein beeindruckendes Quartalsergebnis, das von starken iPhone-Verkäufen sowie einer weiterhin stabilen Nachfrage in den Dienstleistungs- und Wearable-Segmenten geprägt war. Die Veröffentlichung dieser Ergebnisse fand kurz vor der jährlichen Worldwide Developers Conference (WWDC) statt, bei der Apple plant, iOS 18 mit einem besonderen Fokus auf KI-Funktionen vorzustellen. Besonders hervorgehoben wurde die wichtige Rolle des iPhone 15 und der Apple Watch Series 9 für das Quartal, da sie die erste vollständige Verkaufsperiode dieser Produkte darstellten.

Ein weiteres zentrales Thema des Berichts war die kommende Einführung des Apple Vision Pro, dessen Verkaufszahlen erstmals im aktuellen Quartal erfasst werden. Zusätzlich hat Apple keinen offiziellen Ausblick auf das folgende Quartal gegeben, was die Analysten hinsichtlich der Zukunft des Unternehmens in diesem zunehmend von KI geprägten Markt besonders gespannt sein lässt.