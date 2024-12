AK: Bürokratieabbau könnte Demokratieabbau bedeuten

Die Bürokratie und der Aufwand dafür sind schon lange Thema für Staaten, Volkswirtschaft und Unternehmen. Angesichts der Rezession wurde von der Wirtschaftsseite zuletzt noch lauter nach einem deutlichen Abbau des Verwaltungsaufwandes gerufen. Doch die EU-Policy zum Bürokratieabbau hat auch "das Potenzial, Sozial- und Umweltstandards zu untergraben", warnt die Arbeiterkammer untermauert mit einer Studie, die sie veröffentlicht hat.

Speziell seit den späten 1990er- und frühen 2000er-Jahren wurde die EU-Gesetzgebung zunehmend als Belastung empfunden, insbesondere für Unternehmen, heißt es in der im Arbeiterkammer-Verlag veröffentlichten Studie "EU Better Regulation" von Brigitte Pirchner von der Södertörn Universität in Schweden. Die Wissenschafterin analysiert die Agenda der Kommission für bessere Rechtsetzung und die Maßnahmen, die sich im Laufe der Zeit verändert haben.

In der EU gibt es allerdings doch mehr als 23.000 Gesetze. Zum Vergleich: In der Schweiz sind es rund 5.000.