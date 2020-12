Büro von Ex-Banker Pucher wird versteigert

Indes verkaufen die Commerzialbank-Masseverwalter Gerwald Holper und Michael Lentsch auch 18 gewerbliche Liegenschaften, bebaubare Liegenschaften und ehemalige Bank-Filialen. Den höchsten Schätzwert (2,1 Millionen Euro) hat ein Geschäftslokal in Wien-Favoriten, gefolgt von einer bebaubaren Liegenschaft (963.000 Euro) in Hirm. Unterm Strich haben die Liegenschaften der Commerzialbank einen Schätzwert in Höhe von insgesamt 7,56 Millionen Euro.

K. Möchel, D. Schreiber