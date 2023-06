Der OGM-Vertrauensindex

Der OGM-Vertrauensindex besteht aus einer Online-Umfrage unter 1.044 wahlberechtigten Menschen ab 16 Jahren in Österreich. Der Vertrauenssaldo errechnet sich als Differenz der Prozentwerte von "vertraue" und "vertraue nicht". Durchgeführt wurde die Befragung vom 2. bis 7. Juni 2023, also großteils noch bevor am 6. Juni bekannt wurde, dass 24 der 40 Kika/Leiner-Filialen geschlossen und 1.900 von 3.900 Beschäftigen gekündigt werden - sonst wäre der Vertrauenssaldo für die Möbelhäuser (+11 Punkte) wohl weniger positiv ausgefallen.