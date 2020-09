Britischer Winterwirtschaftsplan hilft auch der Queen

Die britische Regierung will mit neuen Finanzhilfen in der Corona-Krise Queen Elizabeth II unter die Arme greifen und Arbeitsplätze mit Kurzarbeit sichern. Finanzminister Rishi Sunak kündigte am Donnerstag im Parlament in London seinen „Winterwirtschaftsplan“ an, um eine begonnene „fragile wirtschaftliche Erholung mit drei Wachstumsmonaten zu hegen und pflegen“.

Unterdessen soll die Queen laut Medienberichten Millionen Pfund – genaue Zahlen waren nicht sofort bekannt – an Steuergeldern bekommen, um durch die Pandemie verursachte Gewinnrückgänge auszugleichen. Denn die königlichen Land- und Immobilienbesitze verlieren in der Krise möglicherweise weitere Millionen an Wert. Ein Bericht des Kronguts warnte vor kurzem, dass Immobilien „bereits langfristige strukturelle Herausforderungen“ hatten, „die jetzt durch Covid-19 beschleunigt werden.“