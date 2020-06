Britischer Verpackungsriese DS Smith kauft Wiener Duropack

Der österreichische Papier- und Wellpappe-Hersteller Duropack, dessen bunten Obst- und Gemüsesteigen in den Regalen von Billa, Hofer, Merkur oder Spar zu finden sind, hat einen neuen Eigentümer. Der US-Finanzinvestor One Equity Partners hat die Duropack-Gruppe um rund 300 Millionen Euro an den britischen börsennotierten Verpackungsriesen DS Smith verkauft. Die Übernahme muss aber noch von den europäischen Kartellbehörden abgesegnet werden, der Abschluss des Deals soll im zweiten Quartal 2015 erfolgen.

Duropack hat seinen Hauptsitz in Wien und betreibt ein Werk in Kalsdorf bei Graz. Im Vorjahr erwirtschaftete Duropack mit 2600 Mitarbeitern an 16 Produktionsstandorten in Zentral- und Südosteuropa rund 273 Millionen Euro Umsatz. Das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (Ebitda) betrug 41 Millionen Euro.