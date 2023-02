Britische Supermärkte rationieren frisches Gemüse

Die Lage ist angespannt in den Supermärkten der britischen Supermarktregale. Schlechtes Wetter, Ernteausfälle und -unterbrechungen in Südeuropa und Nordafrika schränken die Lieferungen in das Vereinigte Königreich ein. Besonders knapp sind Tomaten.

Tomaten, Gurken, Salat und Paprika

Asda, Großbritanniens drittgrößter Lebensmittelhändler, limitiert den Verkauf von Tomaten, Paprika, Gurken, Kopfsalat, Salattüten, Brokkoli, Blumenkohl und Himbeeren vorübergehend auf drei Packungen. "Wie auch andere Supermärkte haben wir Probleme bei der Beschaffung einiger Produkte, die in Südspanien und Nordafrika angebaut werden", so ein Asda-Sprecher. Der Konkurrent Morrisons kündigte an, dass er ab Mittwoch eine Obergrenze von zwei Stück pro Kunde für Tomaten, Gurken, Salat und Paprika einführen werde.