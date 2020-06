Britische Notenbank öffnet Geldschleusen weiter

Die britische Notenbank öffnet in der Coronakrise die Geldschleusen weiter. Sie stockte ihr Wertpapierankaufprogramm zur Belebung der Wirtschaft um 100 Mrd. auf 745 Mrd. Pfund (833 Mrd. Euro) auf. Den Leitzins ließ die Bank of England (BoE) bei 0,1 Prozent, teilten die Währungshüter am Donnerstag mit. Die Coronakrise hat in Großbritannien im April und Mai weit über eine halbe Million Briten den Job gekostet.