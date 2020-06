Briten-Austritt: Sollen wir sie ziehen lassen?

Der KURIER sprach mit Bank-Austria-Chefökonom Stefan Bruckbauer.

KURIER: Was würde ein Brexit bedeuten?

Stefan Bruckbauer: Eine größere Gefährdung und Herausforderung für die EU, nicht so sehr für die Eurozone. Es ist eine schwierige Situation für die Briten – aufgerieben zwischen Nationalisten in Schottland und Engländern, die je aktiver die Kommission wird, das umso weniger wollen. Dazu kommt ein dummer Trotz, sich nichts sagen lassen zu wollen. Ein Brexit wäre auch deshalb für Europa schlecht, weil – bei aller Wertschätzung der Deutschen und Franzosen – es der EU immer gutgetan hat, dass es eine dritte Kraft gibt, die die Dinge anders sieht. Bei Deutschland und Frankreich besteht die Gefahr, dass sie in eine Richtung laufen, die langfristig für Europa nicht gut ist.

Würde mit den Briten die marktliberale Stimme fehlen?

Auf jeden Fall. Wenn Europa versucht, innen den Wettbewerb zu reduzieren, obwohl man sich nicht aus dem globalen Wettbewerb ausschließen kann, könnte dies dazu führen, dass man am Ende viel sanieren muss. Die Engländer helfen ein wenig gegenzuhalten. Die Deutschen und Franzosen sind sehr schnell dabei, sich Sachen aufzuteilen, wie sie zu ihrer Klientel passen. Auch für kleinere Staaten ist es gut, wenn es einen dritten Großen gibt.

Und wie geht es mit dem Finanzplatz London weiter?

Mit der Integration der Eurozone im Bankenmarkt wird es zu einer Desintegration mit anderen Ländern kommen. London wird wieder verstärkt ein Offshore-Platz werden. Dafür werden sich Nicht-Euro-Banken verstärkt in der Eurozone statt in London ansiedeln, allen voran in Frankfurt, wo die Aufsicht sein wird. Ich glaube, dass Engländer mehr Schaden nehmen von so einer Politik als die Eurozone, möchte aber nicht verhehlen, dass die Eurozone und die EU auch negativ betroffen wären, weil eine Stimme fehlt, die vieles korrigiert.