Brisantes Urteil: Bankberater frisierte Anlegerprofil eines Kunden

Laut Bank ist Kunde schuld

„Das Erstgericht hat eine ausführliche Beweiswürdigung vorgenommen, in der klar nachvollziehbar begründet wird, weshalb es die Aussagen des Bankberaters in relevanten Punkten als nicht überzeugend erachtete“, heißt es im OLG-Urteil. „Ausgehend allein von der schematischen Einstufung der Bank hätte nämlich der Bankberater beim bestehenden Anlegerprofil („mittleres Risiko“) des Klägers die Alpine-Anleihe überhaupt nicht erwähnen dürfen.“ Außerdem geht das OLG Wien davon aus, dass tatsächliche eine Beratung des Kunden durch den Bankberater stattfand. Die Argumentation der Bank wird aber noch kurioser.

„Es entspreche nicht dem Verhalten eines vernünftigen und einsichtigen Menschen, derart hohe Investitionen ohne jegliche Informationsgrundlage zu tätigen und sich nur auf die mündlichen Darstellungen eines Mitarbeiters der Bank und der diesbezüglichen Informationsweitergabe durch den Bankmitarbeiter zu verlassen“, brachte die Bank in ihrer Berufung vor. „Es sei als sorglos zu betrachten, dass ein Bankkunde, ein eingetragener Anwalt, bei einer Transaktion von mehr als 800.000 Euro seinem Bankmitarbeiter so blind vertraue, dass er ein einseitiges Dokument nicht liest, in dem ausdrücklich stehe, dass eine höhere Risikoklasse gewählt wurde. Es sei auffallend sorglos, eine Investition in dieser Höhe von einem Vertreter (Vater) durchführen zu lassen, erst recht, wenn auch dieser die Aussagen des Bankmitarbeiters ohne Nachfrage und ohne eigene Recherche übernehme.“ Der Vermögensverlust sei einzig auf diese Sorglosigkeit zurückzuführen.