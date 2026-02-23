Brisante Pleite: umstrittener Prozessfinanzierer LVA24 in Konkurs

„Die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) teilt mit, dass sie gegen die im Tatzeitraum Verantwortliche der LVA24 Prozessfinanzierung GmbH wegen unerlaubter Verwaltung eines alternativen Investmentfonds nach den Bestimmungen des Alternativen Investmentfonds Manager-Gesetzes (AIFMG) mittels Straferkenntnis eine Geldstrafe in Höhe von EUR 20.000,00 verhängt hat. Das Straferkenntnis ist nicht rechtskräftig“, teilte die FMA im Juni 2025 mit. Das Straferkenntnis wurde Mitte Juli rechtskräftig.

Nun ist das Aus der LVA24 Prozessfinanzierung GmbH mit Sitz in Wien, ein Unternehmen der umstrittenen Green-Finance-Gruppe, eingeläutet worden. Denn: Über ihr Vermögen wurde heute, Montag, ein Konkursverfahren am Handelsgericht Wien eröffnet. Das bestätigt Venka Stojnic vom Österreichischen Verband Creditreform dem KURIER.

Rund um die Green Finance-Gruppe gibt es umfangreiche Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) unter anderem wegen des Verdachts des Anlagebetrugs. Die Vorwürfe werden aber bestritten. Drei Manager wanderten für eineinhalb Monate in U-Haft, sind aber wieder auf freiem Fuß.