Brisante Pleite eines ambitionierten Unterhaltungselektronik-Händlers

„Bei IMATEC verfolgen wir eine klare Mission: Wir setzen unser Fachwissen und unsere Leidenschaft für Informationstechnologie ein, um unseren Kunden innovative Lösungen anzubieten, die ihre geschäftlichen Herausforderungen lösen. Unser Ziel ist es, durch maßgeschneiderte IT-Services und -Produkte den Erfolg unserer Kunden zu fördern und ihnen dabei zu helfen, ihre Ziele zu erreichen. Mit einem starken Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeit und Kundenzufriedenheit stehen wir unseren Kunden als vertrauenswürdiger Partner zur Seite“, heißt es auf der Homepage.

Und weiters heißt es: „Unsere Vision bei IMATEC ist es, der bevorzugte Anbieter von IT-Dienstleistungen für Unternehmen zu werden. Wir streben danach, durch kontinuierliche Innovation und exzellenten Service eine führende Rolle in der Branche einzunehmen. Dabei halten wir stets an unseren Grundwerten fest: Integrität, Fachkompetenz und Kundenorientierung. Wir glauben an eine partnerschaftliche Zusammenarbeit, bei der wir eng mit unseren Kunden zusammenarbeiten, um ihre individuellen Bedürfnisse zu verstehen und ihnen dabei zu helfen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Willkommen bei IMATEC, Ihrem verlässlichen Partner für IT-Lösungen.“