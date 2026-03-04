Brisante Pleite eines ambitionierten Unterhaltungselektronik-Händlers
„Bei IMATEC verfolgen wir eine klare Mission: Wir setzen unser Fachwissen und unsere Leidenschaft für Informationstechnologie ein, um unseren Kunden innovative Lösungen anzubieten, die ihre geschäftlichen Herausforderungen lösen. Unser Ziel ist es, durch maßgeschneiderte IT-Services und -Produkte den Erfolg unserer Kunden zu fördern und ihnen dabei zu helfen, ihre Ziele zu erreichen. Mit einem starken Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeit und Kundenzufriedenheit stehen wir unseren Kunden als vertrauenswürdiger Partner zur Seite“, heißt es auf der Homepage.
Und weiters heißt es: „Unsere Vision bei IMATEC ist es, der bevorzugte Anbieter von IT-Dienstleistungen für Unternehmen zu werden. Wir streben danach, durch kontinuierliche Innovation und exzellenten Service eine führende Rolle in der Branche einzunehmen. Dabei halten wir stets an unseren Grundwerten fest: Integrität, Fachkompetenz und Kundenorientierung. Wir glauben an eine partnerschaftliche Zusammenarbeit, bei der wir eng mit unseren Kunden zusammenarbeiten, um ihre individuellen Bedürfnisse zu verstehen und ihnen dabei zu helfen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Willkommen bei IMATEC, Ihrem verlässlichen Partner für IT-Lösungen.“
Die Firma imatec Distributions GmbH mit Sitz in Traun hat am Landesgericht Linz den Antrag auf Eröffnung eines Konkursverfahrens gestellt. Das bestätigt Stefan Weber vom Österreichischen Verband Creditreform dem KURIER. Laut Firmen-Homepage soll das Unternehmen 30 Millionen Euro Umsatz machen.
Das schuldnerische Unternehmen wurde im Jahr 2022 gegründet und handelt mit Geräten aus der Unterhaltungselektronik und Telekommunikation.
Die Insolvenzursachen
„Als Hauptinsolvenzursache gibt man in seinem Insolvenzantrag an, dass das Finanzamt für Großbetriebe einen Sicherstellungsauftrag gemäß § 232 Abs (1) BAO erlassen hat, in dessen Folge u. a. das gesamte Warenlager der Schuldnerin beschlagnahmt wurde. Darüber hinaus haben sämtliche kreditgewährenden Banken ihre Forderungen fällig gestellt sowie die jeweils bestellten Sicherheiten gezogen“, teilt der KSV1870 mit.
Schulden und Vermögen
„Im Eröffnungsantrag werden die Verbindlichkeiten mit 9,073 Millionen Euro angeführt, wobei auch darauf verwiesen wird, dass noch Gläubiger bei dieser Aufstellung fehlen. Zu vorhandenen Aktivpositionen liegen uns derzeit noch keine Informationen vor“, so der AKV.
