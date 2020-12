Brexit: Handelsdelegierter in London sieht Einigung im letzten Moment

Die Arbeitshypothese des österreichischen Wirtschaftsdelegierten in London bleibt unverändert: Es kommt in letzter Sekunde zu einer Einigung im Poker um einen Nach-Brexit-Vertrag zwischen Großbritannien und der EU. "Aber auch wenn es zuletzt doch eine Annäherung beim wichtigen Thema 'Level-Playing-Field' gab, steht ein Scheitern im Raum", sagt der WKÖ-Wirtschaftsdelegierte in London, Christian Kesberg, im Gespräch mit der APA.

Gute Chancen

Die bei den Briten so wichtigen Buchmacher sehen derzeit eine 70-Prozent-Chance auf eine Einigung. Das freilich dürfte vom Brexit betroffene österreichische Unternehmen wenig interessieren. "Von großer Bedeutung für viele österreichische Firmen wäre ein Freihandelsabkommen", sagt Kesberg. "Oder eine Basis für vernünftige Überbrückungsmaßnahmen. Verwerfungen an der Grenze werden auf jeden Fall entstehen."