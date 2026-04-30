Iran-Krise

126,41 Dollar: Preis für Brent-Öl auf höchsten Stand seit Anfang 2022

Ein Barrel (159 Liter) mit Lieferung zum Juni kostete 126,41 US-Dollar und damit um 7 Prozent mehr als am Vortag. Stockende Verhandlungen zwischen Iran und USA sind der Grund.
30.04.2026, 08:17

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JAPAN-MARKETS-OIL-LNG

Der Preis für Öl der Nordseesorte Brent ist wegen der andauernden Blockade der Straße von Hormus auf den höchsten Stand seit mehr als vier Jahren gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) mit Lieferung zum Juni kostete 126,41 US-Dollar (107,99 Euro) und damit sieben Prozent mehr als am Vortag. So teuer war Brent zuletzt Anfang 2022.

Seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar hat sich Öl der weltweiten Referenzsorte Brent um etwas mehr als 70 Prozent verteuert. Auch andere Ölpreise, wie derjenige für die US-Sorte WTI, legten in einem ähnlichen Ausmaß zu.

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Händler führten den kräftigen Anstieg in der Nacht auf die nach wie vor stockenden Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA zurück. Laut einem Bericht des US-Portals Axios soll US-Präsident Donald Trump über neue militärische Optionen gegen den Iran informiert werden. Die für den weltweiten Gas- und Ölhandel wichtige Straße von Hormus bleibt weiter blockiert, und es gibt derzeit keine Aussicht auf eine Öffnung.

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Agenturen, dida  | 

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