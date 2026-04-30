126,41 Dollar: Preis für Brent-Öl auf höchsten Stand seit Anfang 2022

Der Preis für Öl der Nordseesorte Brent ist wegen der andauernden Blockade der Straße von Hormus auf den höchsten Stand seit mehr als vier Jahren gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) mit Lieferung zum Juni kostete 126,41 US-Dollar (107,99 Euro) und damit sieben Prozent mehr als am Vortag. So teuer war Brent zuletzt Anfang 2022.

Seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar hat sich Öl der weltweiten Referenzsorte Brent um etwas mehr als 70 Prozent verteuert. Auch andere Ölpreise, wie derjenige für die US-Sorte WTI, legten in einem ähnlichen Ausmaß zu.