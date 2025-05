Automobilflaute und lahmende Konjunktur bremsen Bosch in Österreich

Ab 2026 hat das Wirtschaftsministerium zwar jährliche Zuschüsse von 360 Mio. Euro für den Heizkesseltausch angekündigt. Was konkret gefördert werde, wisse man aber nicht, sagte Helmut Weinwurm , Vorstand der Robert Bosch AG und Repräsentant der Bosch Gruppe in Österreich bei einem Pressegespräch: "Viele Kunden warten ab."

Der rückläufige Automobilmarkt und die Rezession im produzierenden Gewerbe machten sich auch in der Bosch-Bilanz bemerkbar. Insgesamt ging der Umsatz in Österreich um 9,4 Prozent auf 1,25 Mrd. Euro zurück.

Der Bereich Energy and Building Technology , zu dem der Bereich Home Comfort und die Wärmepumpen gehören, entwickelte sich im vergangenen Jahr jedenfalls positiv. Gewachsen ist man auch bei den Haushaltsgeräten . Deutliche Rückgänge verzeichneten hingegen die Unternehmensbereiche Mobilität und Industrietechnik . Ausnahmen bildeten aufgrund der steigenden Nachfrage nach Stromaggregaten für Datenzentren Einspritzsysteme für Großmotoren, die in Hallein hergestellt werden, und das Geschäft mit Industriekesseln, das zuletzt zulegte.

Verunsicherung

Heuer werde es nicht leichter, sagte Weinwurm. 2025 werde mindestens so herausfordernd wie das vergangene Jahr. In Bezug auf die Konjunktur gebe es große Verunsicherung, dazu kommen die Auswirkungen der US-Zollpolitik. Mit konjunkturellem Rückenwind rechnet Weinwurm nicht vor 2026.

Das erste Quartal sei hinter dem Vorjahr zurückgelegen, sagte der Bosch-Österreich-Chef. Eine Prognose für das Gesamtjahr wollte er wegen der zahlreichen Unsicherheiten nicht abgeben. Es gelte die Gratwanderung zwischen gezielter Kostenreduktion und Investitionen in profitable Entwicklungsprojekte zu schaffen.

Millioneninvestitionen

Investiert hat Bosch in Österreich auch im vergangenen Jahr: 200 Mio. Euro wurden in Forschung und Entwicklung sowie 32 Mio. Euro in Infrastruktur u. a. für Prüfstände für Großmotoren in Hallein und in das Wasserstoff-Kompetenzzentrum in Linz gesteckt.

Von dem Energieträger verspricht sich Bosch viel. "Auch wenn die Entwicklung nicht so schnell geht, wie wir erwarten." Das Unternehmen entwickelt Elektrolyse-Stacks zur Herstellung von Wasserstoff und Komponenten für Wasserstofftankstellen.