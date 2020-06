Borealis im Clinch mit finnischen Steuerbehörden

„ Borealis ist ein verantwortungsbewusstes Unternehmen und agiert stets in Übereinstimmung mit seinen hohen ethischen Standards“, erklärt Mark Tonkens, Borealis Chief Financial Officer (CFO). „ Borealis entrichtet seine Steuern in Übereinstimmung mit den anzuwendenden gesetzlichen Bestimmungen und Prinzipien.“ Nachsatz: „Klare und konsistente Steuerprinzipien innerhalb der Europäischen Union werden von internationalen Unternehmen gebraucht, um Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum in der Zukunft sicherzustellen.“