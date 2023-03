Zoff bei Borealis: Aktionäre verweigern Vorständen die Entlastung

Die Borealis AG gehört zu 75 Prozent der OMV, das restliche Viertel hält der staatseigene Ölkonzern Adnoc aus Abu Dhabi. Bei zumindest zwei Borealis-Projekten soll es ganz konkrete Vorwürfe gegen einzelne Vorstände geben. In einem Fall soll es sich angeblich um wirtschaftliche Erfolglosigkeit drehen, wie Insider behaupten, und bei dem zweiten Fall soll es massive Compliance-Vorwürfe geben. So sollen bei einem Großprojekt die Kosten aus dem Ruder gelaufen sein. Demnach soll es bei einem Joint-Venture für den Bau einer Anlage in Texas zu Verzögerungen gekommen sein, weil der Engineering-Partner der Joint-Venture-Firma in die Insolvenz (Chapter-11) geschlittert ist.