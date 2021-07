Bonität gesenkt: Zweite Ohrfeige für Berlusconi

Das Vertrauen, dass Euro-Staaten geborgtes Geld zurückgeben, ist tief erschüttert. Dieses Misstrauen hat längst einen furchtbaren Teufelskreis in Gang gesetzt. Banken, die Anleihen schwer verschuldeter Länder besitzen, müssen Teile davon abschreiben, weil die Anleihenkurse fallen. Wer viele dieser Papiere hat, könnte sich heftig daran verschlucken. Als erstes Opfer der Schuldenkrise gilt die belgisch-französische Bank Dexia, die auf einem Berg griechischer Staatsanleihen sitzt. Um dem Geldinstitut Luft zu verschaffen, sollen diese und andere Papiere nun in eine " Bad Bank" ausgelagert werden. Dexia kam zuletzt in arge Nöte, weil sich das Institut bei anderen Banken kaum noch mit Geld versorgen konnte.

Zu groß ist das Misstrauen der Banken untereinander, ähnlich wie nach der Lehman-Pleite im Herbst 2008.