Börsianer kehren Techaktien den Rücken

Diese positiven Aussichten haben sich, wie bereits gestern berichtet, auch sofort auf die Finanzwelt ausgewirkt. „Die Märkte nehmen wie immer die Zukunft vorweg“, sagt Anlageexperte Nikolaus Jilch vom neoliberalen Thinktank Agenda Austria zum KURIER. Aktien erlebten einen unglaublichen Auftrieb, vor allem die besonders unter der Pandemie leidenden Sektoren wie etwa die Reisebranche oder auch Banken und Ölwerte.

Es gibt aber auch Verlierer. Insbesondere Technologiewerte, die in den vergangenen Monaten vor allem infolge des Social Distancing und Homeworking hohe Zugewinne verzeichnen konnten, mussten am Montag Federn lassen. Auch am Dienstag ging es weiter nach unten, wie die Technologiebörse Nasdaq mit minus 1,55 Prozent belegte.