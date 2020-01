Börsenroulette für die Casinos Austria?

Für die Zukunft der teilstaatlichen Casinos Austria werden derzeit mehrere Szenarien durchgespielt. Eines davon ist der Gang an die Wiener Börse, der vor allem in ÖVP-Wirtschaftskreisen stark favorisiert wird.

Nach Ende des erbitterten Aktionärsstreits und dem Ausstieg der Novomatic ist die Zukunft der teilstaatlichen Casinos noch längst nicht klar. Fix ist nur, dass die Sazka Group, derzeit schon der größte Aktionär, mit dem Aufgriff der Novomatic-Anteile bei den Stimmrechten bald die absolute Mehrheit haben wird. Sazka könnte auch bei den Anteilen die Mehrheit bekommen, die Tschechen haben nicht nur eine Stimmrechtsvereinbarung mit dem Bankhaus Schelhammer und Schattera (gehört zur Grazer Wechselseitigen), sondern auch eine Option auf dessen Anteile.Die Staatsholding ÖBAG sollte trotzdem geschätzte 60 bis 80 Millionen Euro investieren und ebenfalls von ihrem Aufgriffsrecht Gebrauch machen, wird in der ÖVP überlegt. Anschließend sollten sich ÖBAG und Sazka jeweils auf eine Sperrminorität von 25 Prozent plus eine Aktie zurückziehen und ihre restlichen Anteile an die Wiener Börse bringen. Auch die Kleinaktionäre könnten ihre Anteile reduzieren. In der ÖVP hält man einen Börsegang innerhalb der nächsten zwei Jahre für durchaus realisierbar.Die zum Finanzministerium gehörende ÖBAG selbst hat sich noch nicht deklariert.