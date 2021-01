Börsengang von Auto1 soll bis zu 1,8 Mrd. Euro schwer sein

Der Börsengang der Gebrauchtwagenplattform Auto1 soll bis zu 1,8 Mrd. Euro schwer werden. Der Betreiber von "wirkaufendeinauto.de" legte die Preisspanne am Montag auf 32 bis 38 Euro je Aktie fest. 1 Mrd. Euro will das vor neun Jahren gegründete Berliner Unternehmen selbst einnehmen und damit vor allem das geplante Wachstum finanzieren. Der Rest - 500 bis 833 Mio. Euro - geht an die Altaktionäre. Die Zeichnungsfrist beginnt am Dienstag und läuft bis zum 2. Februar.

Am 4. Februar soll die Aktie unter dem Kürzel "AG1" erstmals an der Frankfurter Börse gehandelt werden. Das Aktienmarktdebüt von Auto1 - das in Österreich auch unter "wirkaufendeinauto.at" aktiv ist - fällt in eine Zeit, in der so viele Unternehmen wie lange nicht mehr aufs Parkett streben. Am Donnerstag war die Aktie des Münchner Online-Luxusmodehändlers MyTheresa bei seinem Börsenebüt an der Wall Street so stark gestiegen, dass das Unternehmen mehr als 3 Mrd. Dollar (2,47 Mrd. Euro) wert war. Auto1 würde nach Angaben einer der beim Börsengang beteiligten Banken nach dem Aktienmarktdebüt mit rund sieben bis acht Mrd. Euro bewertet. Bis zu 26,4 Prozent der Aktien wären dann im Streubesitz. In den Startlöchern steht auch die Funkturmtochter Vantage von Vodafone, die in Frankfurt an die Börse gehen will.