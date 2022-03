Börsen wieder auf Talfahrt, ATX knickt um 7 Prozent ein

Die mögliche Verschärfung der Sanktionen des Westens gegenüber Russland sorgt derzeit für große Verunsicherung an den Aktienmärkten. Was kommt da noch? In den USA wird darüber debattiert, ob auch der Internationale Währungsfonds (IWF) Russland den Geldhahn zudrehen soll. Die oppositionellen Republikaner forderten US-Finanzministerin Janet Yellen auf, die zur Bekämpfung der Coronapandemie an Russland vergebenen IWF-Mittel in Höhe von 17 Mrd. Dollar (15 Mrd. Euro) zu blockieren.

Europas Leitbörsen rutschten am Dienstag deutlich ins Minus. Der deutsche DAX fiel um 3,2 Prozent, der Euro-Stoxx-50 gab um 4 Prozent nach. Steiler bergab ging es erneut mit dem Wiener ATX, der 7 Prozent verlor. Börsenschwergewicht Raiffeisen Bank International (RBI) zog mit 8 Prozent nach unten.