Börsen kamen am Donnerstag nicht zur Ruhe

Die Schweizerische Nationalbank ( SNB) kann sich vorstellen den Franken vorübergehend an den Euro zu binden - "solange dies mit Preisstabilität in der langen Frist vereinbar ist", sagte Nationalbank-Vizepräsident Thomas Jordan. Zu welchem Kurs diese Anbindung erfolgen könnte, ist noch völlig unklar. Die zuletzt ergriffenen Maßnahmen der SNB hatte an der Schweizer Börse nicht für Ruhe gesorgt und auch die Stärke des Frankens gegenüber dem Euro nicht gedämpft.



Die internationalen Börsen kamen auch am Donnerstag nicht zur Ruhe. Nach anfänglichen Kursgewinnen drehten die europäischen Märkte am Nachmittag ins Minus und nach der Veröffentlichung besserer US-Job-Daten ging es in die Gewinnzone zurück. Besonders positiv wurden die Daten an der New Yorker Börse aufgenommen, die 3,95 Prozent zulegte.