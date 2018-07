Börsen: Handelskrieg als Risiko, aber Firmen verdienen gut

Demnächst werden an den Börsen wieder andere Daten dominieren: Nächste Woche beginnt die „Berichtssaison“, in der die Unternehmen ihre Zahlen für das abgelaufene Quartal und das erste Halbjahr vorlegen. „Wichtig dabei ist aber der Ausblick auf das zweite Halbjahr“, betont Lück. Er geht davon aus, dass die Konzerne in den USA im Vergleich mit jenen in Europa die Nase vorne haben werden. In den USA laufe die Konjunktur besser als in Europa, die Unternehmen würden besser verdienen als ihre Europa-Konkurrenz. Lücks Kalkulation: „Ja, es gibt makroökonomische Risiken, aber es wird gute Daten geben.“ Für die Entwicklung an den Börsen bedeutet das: In den USA sollten die Kurse ungefähr der Steigerung der Unternehmensgewinne um zehn bis 20 Prozent folgen. In Europa liege das Plus eher bei sieben bis acht Prozent. Zu den Tipps zählt Lück Aktien aus dem Bereich Pharma oder Konsum.