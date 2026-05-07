Rekordrallye an den Börsen: ATX durchbricht Schallmauer von 6.000 Punkten

Den Anlegern ist das egal, die Kurse an den Börsen kennen derzeit nur eine Richtung. Schon am Mittwoch hatten Hoffnungen auf eine herannahende Vereinbarung zwischen den USA und dem Iran für eine sehr gute Stimmung an den Finanzmärkten gesorgt.

Eine Einigung über ein Ende des Kriegs mit dem Iran ist nach Einschätzung von US-Präsident Donald Trump in den kommenden Tagen möglich. Laut seinen Aussagen ist Teheran mittlerweile bereit, auf sein Atomprogramm zu verzichten. Ob das stimmt, bleibt offen.

Am Donnerstag war es dann auch in Wien soweit: Der Leitindex ATX übersprang schon relativ bald nach Handelsstart die magische Grenze von 6.000 Punkten. Unter den größten Kursgewinnern findet sich einmal mehr der steirische Leitenplattenhersteller AT&S, dessen Aktie seit Jahresbeginn bereits mehr als 200 Prozent zugelegt hat, aber auch Lenzing oder die Raiffeisen Bank International (RBI).

Weil mit der Rekord-Rallye an den Börsen auch ein Rückgang der Ölpreise einher geht, standen bis 10 Uhr Vormittags Schoeller-Bleckmann Oilfield (SBO) sowie OMV auf der Verliererseite im ATX.

Im weiteren Verlauf blieb es allerdings spannend, denn das Kursplus im ATX schmolz langsam dahin. Letztstand um 10 Uhr: 6.000,16 Punkte.

Mehr dazu nach weiterer Entwicklung...