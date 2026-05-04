Der erstaunliche Höhenflug der Wiener Börse

Krieg am Persischen Golf, gestörte Lieferketten, anhaltende Zollkonflikte und damit einhergehend schwächere Konjunkturdaten und eine steigende Inflation. Alles keine guten Voraussetzungen für positive Stimmung an den Kapitalmärkten. Und dennoch konnten sie sich – nach dem kräftigen Einbruch zu Beginn des Iran-Krieges Anfang März – wieder deutlich erholen. Bestes Beispiel ist der Wiener Leitindex ATX.

Dieser erzielte vor Kurzem ein Rekordhoch und schrammte nur knapp an der 6.000 Punkte-Marke vorbei. Aktuell liegt er seit Jahresbeginn gerechnet mehr als acht Prozent im Plus.

Für Bernhard Haas, Senior Fondsmanager bei der Erste Asset Management, sind die Banken – Schwergewichte im ATX – Haupttreiber der Entwicklung. „Die Risikokosten sind gering, das Zinsumfeld gut und das Kreditwachstum ebenso halbwegs.“

Paul Pichler, Fondsmanager bei der Liechtensteinischen Landesbank (LLB), ergänzt: „Banken und Versicherungen sind von den globalen Unsicherheiten am wenigsten betroffen.“

Allerdings gelte es nun generell, ein bisschen Vorsicht walten zu lassen, so Pichler. Denn die extrem hohen Ölpreise seien in den Kursen noch nicht eingepreist. Wenn die Preise noch länger hoch blieben, treffe dies vor allem energieabhängige Branchen. Das weitere ATX-Schwergewicht OMV wiederum profitiere zwar von den gestiegenen Ölpreisen, zugleich habe es infolge des Standorts in Abu Dhabi ein erhöhtes Risiko.

Ein kleiner Gewinner des Krieges ist Pichler zufolge Schoeller Bleckmann (SBO). Auf dem Ölfeldausrüster laste zwar der hohe Rohölpreis, da die Konzerne weniger investieren müssten. Ideal wäre für SBO ein Preis von 65 bis 85 Dollar. Zugleich aber habe SBO im Nahen Osten nur

eine Vertriebsmannschaft. „Für SBO spielt die Musik primär in den USA.“

Für Pichler ist – falls sich das Iran-Problem zeitnah löst – DO&CO ein heißer Kandidat. Die Aktie liegt heuer 15 Prozent im Minus, schließlich sei auch das Airline-Catering von den Flugausfällen im arabischen Raum betroffen. Für Haas hat der Caterer die größte Opportunität im Wiener ATX, gefolgt von Wienerberger (minus 18 Prozent). Auch Feuerwehrausrüster Rosenbauer (plus 23 Prozent) traut er mit dem neuen Management einiges zu. Beide Experten sehen auch in Andritz Potenzial.