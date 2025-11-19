Chiphersteller Nvidia gibt den Takt an den Börsen vor

Bis Mitte der Vorwoche war die Welt an den Finanzmärkten noch in Ordnung. Die Indizes erreichten etwa in den USA oder Deutschland im Herbst laufend Rekordstände und auch in Wien war der Leitindex ATX drauf und dran, die 5.000-Punkte-Marke zu übertreffen und damit auch sein Allzeithoch aus dem Jahr 2007. Doch zu früh gefreut. Das Ende des längsten Shutdowns der US-Geschichte markierte auch das Ende einer unbändigen Aufwärtsbewegung.

Das mit einem Wert von knapp 4,6 Billionen Dollar weltgrößte börsenotierte Unternehmen legt am Mittwoch nach Handelsschluss Quartalszahlen vor. Auf diese wartet nicht nur die Techbranche, sondern alle Marktteilnehmer gespannt. Denn in jüngster Zeit nahmen die Sorgen zu, dass sich eine Techblase gebildet hat, deren größte Ausprägung die Künstliche Intelligenz darstellt.

„Bei KI ist viel Fantasie eingepreist, aber noch wird relativ wenig Geld verdient“, sagt Christoph Obererlacher, CEO des Finanzberaters Swiss Life Select Austria. Dennoch seien im Nasdaq-Index von 3.000 Titeln nur 15 bis 30 Werte direkt vom KI-Geschäft abhängig, gibt er zu bedenken. Und viele Aktien seien gar nicht überhitzt. „Der Anstieg der Börsen war gerechtfertigt.“

Laut Vincent Mortier, Chief Investment Officer bei Amundi, stellt sich die Frage, wie sich KI zu Geld machen lasse, da vielen Nutzern die Basisversion genüge. Zudem gebe es immer mehr Wettbewerb, darunter auch Open Source-Anbieter.

Einige Investoren haben bei Nvidia bereits vorsorglich Kassa gemacht und sind mit hohen Gewinnen ausgestiegen. Darunter auch der Hedgefonds des Tech-Milliardärs Peter Thiel. Dieser verkaufte im dritten Quartal seine gesamte Beteiligung an Nvidia. Die Aktie selbst verlor im November 8 Prozent an Wert.

Ungeachtet der Befürchtungen einer Blase bleibt die Nachfrage nach Nvidia-Chips stark, da Cloud-Giganten wie Microsoft Milliarden in KI-Rechenzentren investieren. Jensen Huang, CEO von Nvidia, sagte jüngst, dass der Konzern bis 2026 Aufträge im Wert von 500 Mrd. Dollar hat.

Die Sorgen erwiesen sich aber als unbegründet. Nvidia prognostizierte am Mittwoch nach Börsenschluss mit 65 Milliarden Dollar einen Umsatz für das vierte Quartal, der über den Schätzungen der Wall Street liegt (61,6 Mrd.). Auch im abgelaufenen Quartal lagen die Zahlen über den Erwartungen. Der Umsatz legte von 35,1 auf 57 Mrd. Dollar zu, der Gewinn von 0,78 US-Dollar je Aktie auf 1,30 Dollar.

US-Zinspolitik

Neben Nvidia hat die US-Zinspolitik aktuell großen Einfluss auf das Börsengeschehen. Denn die Mehrzahl der Marktteilnehmer hatte ursprünglich eine weitere Zinssenkung der US-Notenbank Fed für Dezember eingepreist. Niedrigere Zinsen beflügeln in der Regel die Kurse, da sich Unternehmen günstiger Fremdkapital beschaffen können. Doch die Senkung steht inzwischen auf der Kippe, da die Inflation mit rund drei Prozent zu hoch ist. Tiefere Zinsen würden diese weiter anheizen.

Bei der letzten Zinssitzung Ende Oktober gab es große Uneinigkeit über den weiteren Kurs der Notenbank. Die Währungshüter zeigten sich demnach mit Blick auf die nächste Sitzung im Dezember in drei Lager gespalten. Einige Teilnehmer gingen davon aus, dass eine weitere Senkung im Dezember angemessen wäre. Andere sahen niedrigere Zinsen zwar als letztlich angemessen an, aber nicht unbedingt schon im Dezember. Viele Teilnehmer schlossen eine Zinssenkung im Dezember jedoch bereits aus.