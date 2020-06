Börse öffne dich: Alibaba strebt nach New York

Kurshöchststand Schlusskurs 6.5. Kursentwicklung Twitter 26.12.2013 73,31$ 31,85 - 56,66 % Facebook 10.3.2014 72,03 $ 58,53 - 18,74 % Amazon 21.1.2014 407,05 $ 297,38 - 26,94 % eBay 6.3.2014 59,30 $ 50,95 - 14,08 % Google 26.2.2014 610,68 $ 522,57 - 14,42 % Yahoo 10.1.2014 41,23 $ 36,49 - 11,5 %

Bei Yahoo fiel der Kursrückgang relativ gesehen am kleinsten aus. Hier wirkten jene 24 Prozent, die Yahoo an Alibaba hält, quasi als Schutzschild. Beim Alibaba-Börsengang wird Yahoo einen Teil seiner Alibaba-Aktien zu Bargeld machen. Wenn diese Einnahmen erst einmal geflossen sind, "muss Yahoo beweisen, dass es mehr kann als nur von einer chinesischen Beteiligung zu profitieren", sagt Monika Rosen, Chefanalystin im Private Banking der Bank Austria.

Yahoo könnte den Erlös aus dem Alibaba-IPO als Sonderdividende auszahlen – was allerdings eher unwahrscheinlich sei. Das Unternehmen könnte auch eigene Aktien zurückkaufen oder weitere Übernahmen durchführen. In jedem Fall muss Yahoo den IPO-Erlös in einen Gewinn ummünzen, was keine leichte Aufgabe darstellt. Insofern gelte das IPO auch als das Ende der Flitterwochen für Marissa Mayer, die Yahoo-Chefin, die seit zwei Jahren im Amt ist.