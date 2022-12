Börse aktuell: Pfizer investiert 2,5 Mrd. Euro in europäische Produktion

Die Wiener Börse ist am Freitag mit leichten Verlusten in den Handel gestartet. Der ATX hielt gegen 9.30 Uhr mit einem Abschlag von 0,49 Prozent bei 3.196,96 Punkten. Größere Abgaben gab es im Frühhandel in den ATX-Schwergewichten OMV (minus 1,4 Prozent) und voestalpine (minus 0,9 Prozent). Gesucht waren Andritz (plus 1,4 Prozent).

Auch an anderen Börsen in Europa ging es im Frühhandel leicht nach unten. Viele Marktteilnehmer dürften derzeit den am Nachmittag anstehenden Arbeitsmarktbericht der US-Regierung abwarten. Die US-Notenbank beachtet bei ihren Entscheidungen stark die Lage am Arbeitsmarkt, von dem Bericht erhoffen Anleger daher auch Hinweise auf den weiteren Zinskurs.