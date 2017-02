BMW Werk bleibt auf Rekordkurs

Der deutsche Autohersteller BMW feiert heuer das 40-jährige Bestehen einer eigenen Niederlassung in Österreich sowie 35 Jahre BMW Werk Steyr. War das Werk bei der Gründung noch auf 150.000 produzierte Motoren ausgerichtet, so laufen mittlerweile 1,26 Millionen vom Band – ein Rekordwert. Investiert wurden seit damals 6,4 Milliarden Euro, heuer wird es laut Werkschef Gerhard Wölfel erneut ein dreistelliger Millionenbetrag sein.

Der Umsatz legte im Vorjahr um 2,4 Prozent auf 3,91 Milliarden Euro zu, heuer will Wölfel die 4-Milliarden-Marke erreichen. Der Großteil der Motoren, die bei Magna Steyr in Graz in den neuen 5er eingebaut werden, kommt aus Steyr. Rund zwei Drittel der Fertigung wird in die USA geliefert, in erster Linie für die SUV (X-Modelle). Zwei Drittel aller Motoren sind Dieselaggregate, wobei die Zahl der produzierten Benzinmotoren schneller steigt.

Auch bei den Absatzzahlen feiert BMW ein Rekordjahr. Mit 22.000 neu zugelassenen BMW und Mini (plus 15,5 Prozent zum Vorjahr) bleibt der Autobauer erfolgreichste Premiumhersteller in Österreich (Marktanteil 6,7 Prozent). "Und das, obwohl es 2016 kaum neue Modelle gab", sagt BMW-Austria-Geschäftsführer Chris Collet. Bestseller war der X1 mit 4000 Einheiten, wobei 41 Prozent aller Verkäufe auf die X-Reihe entfallen.