BMW Steyr versucht stotternde Dieselproduktion auszugleichen

Vielleicht ist es Zweckoptimismus, vielleicht Trotz, möglicherweise echte Überzeugung: Wenn Christoph Schröder über den in den vergangenen Jahren viel gescholtenen Dieselantrieb spricht, könnte der Zuhörer meinen, die Krise ist überwunden. „Im Diesel liegt noch viel Potenzial“, sagte der Chef des BMW-Motorenwerks Steyr bei der Präsentation der Jahreszahlen von BMW Österreich. „Die Diskussion findet nur in Westeuropa statt.“ Freilich in einem der wichtigsten Märkte.

Die „meist wenig faktenbasierte Kundenverunsicherung“, wie Schröder die Lage auf den Punkt bringt, hat auch bei BMW tiefe Spuren hinterlassen. Nicht nur bei den Zulassungen, wo das Premiumsegment in Österreich im Vorjahr zehn Prozent zurückging (siehe Infokasten). Sondern auch in der Produktion. Das weltgrößte Motorenwerk der Gruppe baute um 20 Prozent weniger Dieselmotoren als noch 2017.

Schröder versucht dies zu kompensieren: vor allem durch die verstärkte Produktion von Benzinantrieben, die bereits 49 Prozent ausmachen. Gelungen ist dies nur teilweise, unterm Strich wurden um acht Prozent weniger Motoren gebaut. Dennoch reichte dies zum drittbesten Produktionsergebnis in der 40-jährigen Geschichte des Werks. „Ich persönlich glaube, der Diesel wird sich wieder stabilisieren und wir wir werden wieder mehr Motoren in Steyr herstellen.“