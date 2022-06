BMW Steyr investiert knapp eine Milliarde Euro in E-Motorenproduktion

Es werde auch weiter an der Optimierung von Verbrennerantrieben gearbeitet, allerdings müsse dafür schon viel investiert werden. „Die Technologie hat ihren Höhepunkt erreicht.“ Wasserstoff sei eine mittel- bis langfristige Alternative. „Wir schauen uns an, ob wir Kompetenz miteinbringen können“, so Susanek.

Am Standort herrsche nun unter den 4.400 Mitarbeitern Aufbruchstimmung, zuvor habe es Fragezeichen über die Zukunft gegeben. Die jüngsten Lieferkettenprobleme infolge des Kriegs in der Ukraine seien inzwischen weitgehend gelöst, so Susanek. „In der Ukraine wird die meiste Zeit wieder produziert und wir haben zudem alternative Bezugsquellen gefunden.“