Bloß Leichtmatrosen auf dem Euro-Schiff

Erst konnte man es für eine zynische Inszenierung halten. Aber inzwischen ist klar, dass Frankreichs Staatspräsident Sarkozy am Mittwoch aus gutem Grund seine in den Wehen liegende Frau in Paris zurückließ, um in Frankfurt mit der deutschen Kanzlerin Merkel um Lösungen für die Euro-Krise zu ringen. In den Tagen seither hat sich die Lage neuerlich dramatisch verschärft und die europäische Lösungskompetenz wieder gelitten.



Während Franzosen und Deutsche, EU, Internationaler Währungsfonds ( IWF) und Europäische Zentralbank ( EZB) im Vorfeld der Gipfeltreffen an diesem Wochenende immer hektischer und anhaltend ohne Einigung diskutieren, spielt Österreich innenpolitisches Pingpong.



Einmal mehr zeigen die vergangenen Tage, welch Leichtmatrosen unsere Politiker auf dem schlingernden EU-Schiff sind. Ob aus Mangel an Interesse oder aus Inkompetenz darf man sich aussuchen. Mehr als 90 Minuten fadisierte Finanzministerin Fekter am Mittwoch mit ihrer in jeder Hinsicht misslungenen Budgetrede das Parlament und die Fernseher (treffender Titel der Salzburger Nachrichten: "Lange Rede, kurzer Sinn."). Bestenfalls eine Minute galt der aktuellen Euro-Krise.



Dass in zwei langen Sitzungstagen überhaupt eine wenig ergiebige EU-Diskussion stattfand, erzwang die blau-orange Anti-EU-Front erst am zweiten Tag durch eine dringliche Anfrage.