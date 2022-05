Bittere Stimmung an der Wall Street

In Festlands-China hielten sich die Notierungen etwas besser, nachdem sie am Vortag den Gesamtmärkten hinterhergehinkt waren. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland tendierte mit plus 0,19 Prozent auf 3.999,60 Zähler gut behauptet. Der Hang Seng der Sonderverwaltungszone Hongkong sank im späten Handel dagegen um 2,41 Prozent auf 20.148,35 Punkte. Der technologielastige Index habe unter dem Kurseinbruch der Nasdaq gelitten, so die Marktstrategen der Deutschen Bank.

Die australische Börse folgte ebenfalls den schwachen Vorgaben der Wall Street. Der S&P/ASX 200 schloss 1,65 Prozent schwächer mit 7.064,50 Punkten.

Börsen in Europa

In Europa starteten die Börsen einheitlich mit klaren Verlusten in den Tag. Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 9.40 Uhr mit minus 2,29 Prozent bei 3.606,06 Einheiten. Der DAX in Frankfurt fiel um 1,81 Prozent auf 13.753,53 Punkte. In London zeigte sich der FTSE-100 mit minus 1,11 Prozent auf 7.355,33 Punkte.