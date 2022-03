Banker an der Wall Street kassieren höchste Boni seit 2006

Die Boni an der Wall Street sind auf das höchste Niveau seit 2006 geklettert. Rekordzahlen bei Deals und Handelsaktivitäten der großen Banken sowie der Höhenflug an den Börsen stehen hinter dem Geldregen. Im Schnitt lag die Auszahlung für die Beschäftigten der Finanzindustrie in New York für 2021 bei 257.500 US-Dollar, wie der New York State

Comptroller am Mittwoch mitteilte.

„Die Zahlen stechen heraus und sind höher als erwartet“, sagte New Yorks oberster Finanzbeamter Thomas DiNapoli. Das seien willkommene Neuigkeiten.Dem Bericht zufolge steuerte die Wall Street rund 18 Prozent aller in New York für 2021 eingenommenen Steuern bei. Dies werde New York City dabei helfen, die Erwartungen an die Einkommensteuereinnahmen zu übertreffen.