Dow Jones vor schwächstem Tag im Jahr 2021

Die New Yorker Aktienbörsen haben am Montag im Verlauf tiefrot notiert. Die Sorgen, dass die international steigenden Zahlen an Neuinfektionen mit dem Coronavirus aufgrund der hochansteckenden Delta-Variante das globale Wirtschaftswachstum einbremsen könnte, drückten merklich auf die Aktienkurse an der Wall Street.

Gegen 19.00 Uhr tendierte der Dow Jones mit einem massiven Abschlag von 900,02 Zählern oder 2,59 Prozent bei 33 787,83 Punkten und steht damit vor seinem schwächsten Handelstag im bisherigen Börsenjahr 2021. Der S&P-500 Index lag 2,05 Prozent im Minus bei 4 238,59 Zähler. Der Nasdaq Composite Index schwächte sich um 1,52 Prozent auf 14 208,00 Einheiten ab.

Sorge vor neuerlichen Restriktionen

Die Ausbreitung der Delta-Variante des Virus in einigen Ländern schürte unter Anlegern die Sorge um neuerliche Restriktionen, beispielsweise des Reiseverkehrs und des Tourismus. So fielen die Aktien von Boeing um 5,8 Prozent an das Endes des Dow. Unter Druck gerieten die Papiere von den Fluggesellschaften: American Airlines und Delta Air Lines büßten in ähnlichem Ausmaß um 3,7 bzw. 3,9 Prozent ein. Auch die Aktien von Hotelbetreibern und Kreuzfahrtreedereien fielen zurück.

Die Kurse der US-Ölindustrie gerieten unter Druck, nachdem sich das Ölkartell Opec und seine Partnerländer (Opec+) angesichts der Erholung der Weltkonjunktur am Wochenende auf eine deutliche Erhöhung der Ölproduktion geeinigt hatten. Mit dem daraufhin stark fallenden Ölpreis verloren die Aktien von ExxonMobil, Chevron und ConocoPhillips zwischen 3,8 und 4,3 Prozent.

Übernahmepläne

Mit einem Übernahmevorhaben rückte der Videokonferenzdienst Zoom in den Blick der Anleger. Für 14,7 Milliarden US-Dollar will Zoom die US-Firma Five9, einen Cloud-Softwareanbieter für Kundenkommunikation, übernehmen und sich so breiter aufstellen. Die Zoom-Papiere reagierten mit minus 4,7 Prozent, während Five9 um 4,5 Prozent anzogen.