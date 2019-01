Bittere Pleite von finanzbildung.at - Aus für Finanzführerschein

Die operative Geschäftstätigkeit wurde mit Beginn 2017 aufgenommen. Nachdem im ersten Geschäftsjahr 2016/17 bereits das Eigenkapital (100.000 Euro) aufgrund des Verlustes in Höhe von 99.039 Euro fast zur Gänze verbraucht wurde, konnte das zweite Geschäftsjahr 2017/18 aufgrund von Sparmaßnahmen mit 2052 Euro ausgeglichen bilanziert werden.

Laut Firmencompass wurden 2017 rund 45.300 Euro umgesetzt, der Personalaufwand betrug aber 89.600 Euro. Und von Oktober 2018 bis Mitte Jänner 2019 sollen rund 30.800 Euro Verlust eingefahren worden sein.

Die Initiativen " finanzbildung.de", " finanzbildung.at" und " finanzbildung.eu" werden in Deutschland und in Österreich von der financial education services GmbH und der financial education services AG angeboten. financial education services GmbH mit Sitz in Starnberg, Deutschland ist eine Tochterfirma der Schuldnerin.