Bittere Pleite eines Callcenters

"Die Schuldnerin betreibt in 1070 Wien, Zieglergasse 2 ein Callcenter, der Kundenservice und die Telemarketingbetreuung ist auf Klienten aus dem deutschsprachigem Raum ausgerichtet. Die Beratungsleistungen werden sowohl per Telefon, e-mail, in Chatforen oder über SMS - Nachrichten erbracht. Die Schuldnerin hat zu Beginn ausgeglichen bilanziert, die Krisen der letzten Jahre haben ihr aber massiv zugesetzt. Die Folgen der COVID 19 – Pandemie und die hohen Fixkosten haben die Krise eingeleitet, gesundheitliche Probleme des Geschäftsführers waren dann der Grund das ein Konkursantrag eingebracht werden musste", so Creditreform.

Über das Vermögen der „TeleBiz - Telemarketing und Vertriebsmanagementges.m.b.H“ ist am Handelsgericht in Wien ein Konkursverfahren eröffnet worden. Das bestätigt Günther Moser vom Verband Creditreform. Es sind 83 Dienstnehmer und 35 Gläubiger vom Konkurs betroffen, die Passiva betragen rund 900.000 Euro.