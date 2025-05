Bittere Pleite eines beliebten Restaurants in der Wiener Innenstadt

„Der Betrieb litt seit Beginn in Oktober 2023 an einer schwachen Kundenfrequenz. Nach einer durchaus positiven Steigerung der Gästeanzahl mit Beginn 2024 musste sich die Antragstellerin im Frühsommer vom damaligen Koch trennen, der laufend Gäste persönlich beleidigte und geschäftschädigend agierte. Die Suche nach einem Nachfolger gestaltete sich schwierig (das Lokal musste 2 Monate geschlossen bleiben), was zusätzlich zahlreiche Stammkunden irritierte (das Lokal lebt nicht von Laufkundschaft)“, heißt es im Konkursantrag. „Obwohl sich die Antragstellerin zuletzt ausschließlich auf das Abendgeschäft konzentrierte, war es notwendig (um den Mitarbeitern entsprechende Dienstzeiten zu bieten und das Anlaufen exorbitanter Überstunden zu verhindern) weiteres Personal zu beschäftigen. Obwohl die Antragstellerin versuchte, im Abendgeschäft die Tische mehrmals zu drehen, um den Umsatz zu erhöhen, konnte keine dauerhaft kostendeckende Auslastung erzielt und kein Gewinn erwirtschaftet werden.“