Bittere Pleite eines bekannten Kärntner Traditionsgasthofes

„Überdurchschnittlicher Anstieg der Personalkosten und des Wareneinkaufs im Gastronomiebereich. Allgemeiner Gäste- und Umsatzrückgang im Gastronomiebereich in und nach der Corona-Zeit. Deutlicher Rückgang im Rahmen der gewerblichen Zimmervermietung im Jahr 2024 und 2025 aufgrund Ende Baustelle Koralm-Tunnel, weniger Vermittlung durch die benachbarten Großbetriebe und gestiegene Energiekosten – als das kann der Gastronom Alfred Loser, Betreiber des gleichnamigen Traditionsgasthofes in St. Michael ob Bleiburg nicht mehr schultern. „Zusammenfassend ist bei ca. gleichbleibendem Umsatz derzeit ein Einnahmen-Überhang nicht zu erzielen.“

Alfred Loser betreibt laut AKV und KSV1870 an der Adresse „St. Michael 16, 9143 St. Michael ob Bleiburg“ seit mehreren Jahrzehnten einen Gastronomiebetrieb als Einzelunternehmen nämlich den bekannten Gasthof Loser. Er hat ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung angemeldet. Sechs Mitarbeiter sind von der Pleite betroffen.