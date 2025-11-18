Bittere Pleite eines bekannten Kärntner Traditionsgasthofes
„Überdurchschnittlicher Anstieg der Personalkosten und des Wareneinkaufs im Gastronomiebereich. Allgemeiner Gäste- und Umsatzrückgang im Gastronomiebereich in und nach der Corona-Zeit. Deutlicher Rückgang im Rahmen der gewerblichen Zimmervermietung im Jahr 2024 und 2025 aufgrund Ende Baustelle Koralm-Tunnel, weniger Vermittlung durch die benachbarten Großbetriebe und gestiegene Energiekosten – als das kann der Gastronom Alfred Loser, Betreiber des gleichnamigen Traditionsgasthofes in St. Michael ob Bleiburg nicht mehr schultern. „Zusammenfassend ist bei ca. gleichbleibendem Umsatz derzeit ein Einnahmen-Überhang nicht zu erzielen.“
Alfred Loser betreibt laut AKV und KSV1870 an der Adresse „St. Michael 16, 9143 St. Michael ob Bleiburg“ seit mehreren Jahrzehnten einen Gastronomiebetrieb als Einzelunternehmen nämlich den bekannten Gasthof Loser. Er hat ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung angemeldet. Sechs Mitarbeiter sind von der Pleite betroffen.
Die Vorgeschichte
Im Jahr 2017 wurde bereits ein Sanierungsverfahren am Landesgericht Klagenfurt durchgeführt und schloss der Schuldner mit seinen Gläubigern einen Sanierungsplan mit 100 Prozent Quote ab, der auch erfüllt wurde.
Schulden und Vermögen
Die Verbindlichkeiten werden mit 580.000 Euro beziffert, die Aktiva mit 465.000 Euro.
Die Zukunft
Laut Insolvenzantrag soll der Betrieb fortgeführt werden und es ist der Abschluss eines Sanierungsplanes mit 20 Prozent Quote geplant.
Kommentare