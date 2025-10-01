Bittere Pleite eines bekannten Auto- und Motorrad-Händlers

Das Unternehmen wurde 1930 gegründet und beschäftigte sich zuerst mit der Erzeugung von Landmaschinen, Obstpressen, Obstmühlen und Steinmühlen. Nachdem Krieg kam der Handel mit Fahrrädern, Mopeds und Motorrädern dazu. Zuletzt beschäftigte sich das Unternehmen mit dem Verkauf von Pkw, Nutzfahrzeugen, Mopeds, Motorrädern und betrieb eine Werkstätte.

Die Rede ist von der Neffe GmbH mit Sitz in Gleisdorf, Steiermark. Sie hat laut AKV Konkurs angemeldet. Zehn Mitarbeiter sind betroffen.

„Im Zweiradbereich wurden neben gebrauchten Motorrädern und Mopeds auch neue insbesondere der Marken Honda, Vespa, Rieju, Aprilla, Gilera und Sym vertrieben und ein Werkstättenbetrieb geführt. Auch für mehrspurige Kraftfahrzeuge wurde eine Werkstatt betrieben, wobei sich der Vertrieb auf die Marken Fiat und Aixam beschränkte“, so der AKV.