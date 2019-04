Bittere Pleite einer Cocktail-Bar

„Eine Bar mit kubanischem Flair und einem gut sortierten Rum-, Vodka- und Whiskyangebot. Havana's ist auch für geschlossene Gesellschaften zu mieten“, beschreibt der Gastrounternehmer Markus Wunder seinen Betrieb. Dazu kam noch die mobile Eventbar, also „eine fahrbare Bar speziell für Firmenevents, Geburtstagsfeiern, Familienfeste etc.“

Alles begann im Jahre 2010, damals eröffnete der Gastronom Markus Wunder „den ersten Teil des Gastrobetriebes, nämlich das „swunders“. Es waren entsprechende Investitionen erforderlich.

„Im Mai 2016 wurde der weitere Teilbetrieb 'Havanas' eröffnet, was wiederum Investitionen erforderte“, heißt es weiter. „Als die Heizperiode im Oktober 2016 begann, funktionierte die Heizung im Havanas nicht und kam es zu einem fünfmonatigen Stillstand“, wird weiter behauptet. „Genau zu dieser zogen am Betriebsgelände 35 Asylanten ein, was durch verschiedene Vorfälle zu deutlichen Umsatzrückgängen geführt hat.“