Bittere Pleite einer bekannten Start-up-Firma für 3D-Drucker

„Unsere 3D-Drucker sind mit zwei unabhängigen Druckköpfen ausgestattet. Während einer der Druckköpfe den Druckauftrag ausführt, befindet sich der andere in der Parkstellung. Weil kein Material vom geparkten Druckkopf auf das Produkt gelangt, bleibt der Druck makellos. Die Höhenanpassung beider Düsen geschieht vollständig automatisiert und erhöht so die Zuverlässigkeit erheblich“, heißt es auf der Firmen-Homepage. „Unser topografisches Kalibriersystem misst die Oberfläche der gesamten Druck-Plattform und kompensiert automatisch Oberflächenwölbungen und Neigungen – damit ist es eines der genauesten und zuverlässigsten Systeme auf dem Markt. Das Bauvolumen beträgt 29.5 x 27.5 x 30.5 cm und ermöglicht so Druck von Objekten in der Größe eines Fahrradhelms. Dank der aktiven Bauraumheizung und -kühlung lassen sich viele technische Kunststoffe verarbeiten.“

Jetzt ist der Wiener Xioneer Systems GmbH der geschäftliche Faden gerissen. Das Unternehmen hat laut Creditreform ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung beantragt. Den Gläubigern sollen 30 Prozent Quote geboten werden. Elf Mitarbeiter sind betroffen. Fünf Mitarbeiter sollen abgebaut werden.