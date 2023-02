Bittere Pleite einer bekannten Skigebiet-Betreiberin

"Laut Angaben der Schuldnerin sah sie sich in der Wintersaison 2022/2023 mit schlechten Schneeverhältnissen und Schneemangel konfrontiert. Damit einhergehend musste diese einen Umsatzausfall hinnehmen und sah sich letztlich gezwungen, ihre Zahlungsunfähigkeit einzugestehen. Der Monat Jänner 2023 war bis Mitte des Monates umsatztechnisch ein Totalausfall für die Schuldnerin", heißt es dazu vom KSV1870.

Die Rede ist von der Winterpark Postalm GmbH & Co KG mit Sitz in 5350 Strobl und die Winterpark Postalm GmbH mit Sitz in. Abtenau. Über das Vermögen der obigen Gesellschaften wurden heute am Landesgericht Salzburg jeweils Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung eröffnet. Insgesamt sind 12 Dienstnehmer und rund 35 Gläubiger betroffen.



Betrieben wird auf der Postalm ein Skigebiet samt Langlaufloipen und Winterwanderwegen. Die Winterpark Postalm GmbH fungiert lediglich als unbeschränkt haftende Gesellschafterin der Postalm GmbH & Co KG.

"Die Höhe der Schulden steht nicht endgültig fest. Derzeit ist von einem Schuldenstand von 450.000 Euro auszugehen. Dem Schuldenstand stehen Aktiva gegenüber, deren präzise Höhe noch eruiert werde muss", so der KSV1870

"Eine Fortführung wird in Eigenverwaltung angestrebt. Die Gläubiger sollen insgesamt zumindest 30 Prozent binnen zwei Jahren ab rechtskräftiger Bestätigung des Sanierungsplanes erhalten", heißt es weiter. Der KSV1870 wird "die Angemessenheit und Erfüllbarkeit einer gesonderten Prüfung unterziehen und wird sich erforderlichenfalls um eine Erhöhung der Quote bemühen".